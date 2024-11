Top-games.it - I 5 cosplay più belli di Lara Croft

Per la rubrica dedicata aloggi vi portiamo i 5piùdidirettamente da Tomb Raider!Al primo posto di questa classifica dedicata all’esploratricetroviamo Enji NightEnji Night è una ragazza Ungherese proveniente da Budapest specializzata ine creazione di costumi. Ci ha regalato unamolto semplice e fedele all’originale, in due versioni, nera e quella risalente proprio agli albori di Tomb Raider con la maglietta azzurra e pantaloncini. View this post on Instagram A post shared by Enji Night (@enjinight) on Jun 17, 2020 at 9:04am PDTAl secondo posto della classifica di oggi perabbiamo Crystal Emilianier, cantante, performer e fotografa, questa ragazza ricopre più ambienti artistici in maniera eccelsa e ci ha regalato unaa cui non manca proprio niente ed ispirata al terzo gioco della fortunata serie di Tomb Raider.