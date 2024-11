Ilfoglio.it - Han Kang, il Nobel e la schiettezza con cui punta alla parola essenziale

Leggi su Ilfoglio.it

Dopo avervi perso, tutte le nostre ore sono declinate nella sera. Sera sono le nostre strade e le nostre case. In questa penombra che più non annotta né schiarisce, mangiamo, camminiamo e dormiamo”. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti