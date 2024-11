Fanpage.it - Grande Fratello torna al lunedì e raddoppia dopo il flop de La Talpa, cambio di programmazione per Canale 5

Leggi su Fanpage.it

Ilcambiala chiusura anticipata de La, il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà regolarmente in onda ile anche il sabato in prima serata,ndo così l'appuntamento settimanale. Ecco quando andranno in onda le prossime puntata del programma.