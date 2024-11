Sbircialanotizia.it - Giulia Cecchettin, pm: “Omicidio ultimo atto controllo esercitato da Turetta”

Al via la requisitoria, il pm chiederà l'ergastolo. Assente in aula GinoL'diè l’delsulla vittima dall’ex fidanzato Filippo. E' iniziata la requisitoria con cui il pm Andrea Petroni è pronto a chiedere l'ergastolo per il giovane, imputato pervolontario pluriaggravato, sequestro di persona .