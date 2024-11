.com - Giulia Cecchettin, pm chiede ergastolo per Turetta: “Omicidio ultimo atto suo controllo”

(Adnkronos) –Condannare all’Filippo. E’ la richiesta pronunciata dal pm di Venezia Andrea Petroni nella requisitoria contro l’ex fidanzato di. “Aveva tutte le possibilità e gli strumenti culturali per scegliere”, ha detto prima dei pronunciare la richiesta: “Andava a scuola in quelle che frequentano anche i vostri figli, si stava per laureare.è a credito, non è tra chi non ha mai avuto una chance o ha conosciuto la sopraffazione”. Ha agito con crudeltà e con un’azione omicidiaria di “almeno venti minuti”. L’diè l’delesercitato sulla vittima dall’ex fidanzato. La manipolava e non ha mai pensato di suicidarsi, ha detto il pm nella sua requisitoria. Presente in aula, Filippo– imputato pervolontario pluriaggravato, sequestro di persona e occultamento di cadavere dell’ex fidanzata – ha assistito alla requisitoria immobile, con la testa bassa.