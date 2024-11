Tg24.sky.it - Giulia Cecchettin, il ricordo di von der Leyen: "Merita giustizia"

"Una donna su tre subisce violenza nella sua vita. In questa giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne lasciateci ricordare che dietro ogni numero c’è un volto, un nome, un’anima, una storia. Donne comein Italia, Deborah Mihalova in Bulgaria e Gisele Pelicot in Francia", ha affermato in una dichiarazione video pubblicata su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der. "no protezione,no sostegno,no. Eno di essere ascoltate. Per questo stiamo rompendo il silenzio. Così poniamo fine alla violenza. Oggi e ogni giorno noi stiamo dalla parte delle vittime", ha detto ancora Von der