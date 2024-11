Giornata del 25 novembre Locatelli | Donne con disabilità allarme silenzioso e tormento plurimo

Leggi su Orizzontescuola.it

“Nonostante il lavoro importante che è stato svolto dalle istituzioni, le campagne di sensibilizzazione, la formazione e le azioni strutturate messe in campo, il fenomeno subdolo e degradante della violenza contro leè ancora in crescita”. Così la Ministra per leAlessandra.L'articolodel 25: “con” .