Genovatoday.it - Giornata contro la violenza sulle donne: panchina rossa anche a Boccadasse

Leggi su Genovatoday.it

In occasione dellainternazionale per l'eliminazione dellalela Proloco Marisdel presidente Cesare Pastorino, in collaborazione con l'associazione Wall of Dolls, sta allestendo una particolarenel borgo di, in piazzetta Luigi.