Giornata contro la violenza sulle donne | il toccante video dell’Inter

L’Inter si schiera in prima linea nellaMondialela. Con un emozionantecinque nerazzurre lanciano un messIN PRIMA LINEA – Anche l’Inter, in occasione dellala, fa sentire la propria voce. Ogni 25 novembre l’Italia si tinge di rosso, stringendosi al mondo femminile e provando a sensibilizzare su un tema delicatissimo e difficile da combattere. Dopo aver aderito alla campagna promossa dalla Serie A nella tredicesima, il club nerazzurro lancia sui social un messaggio pregno di significato e sensibilità: «Lasi manifesta in più forme. Ha più volti. Parla tutte le lingue del mondo. Fermiamola, insieme». Insieme al slogan l’Inter condivide sui propri canali anche un emozionante, che vede come protagoniste cinque calciatrici della squadra femminile.