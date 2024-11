Quicomo.it - Giocattolo sospeso: come e dove rendere felici i bambini meno fortunati a Como e provincia

Leggi su Quicomo.it

Natale, tempo di shopping, mercatini e regali, ma non per tutti. Qualcuno non potrà permettersi il lusso nemdi un regalo per i propri. Per questo nasce l'iniziativa del, promossa da Assogiocattoli. Anche adallo scorso 20 novembre è possibile.