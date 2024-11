Ildifforme.it - G7 e Med dialogues: Netanyahu, pace e sviluppo al centro dei due vertici

Leggi su Ildifforme.it

Il vicepremier Tajani ha aperto la giornata con un messaggio positivo di resilienza: "Oggi l'Italia è ildel dibattito politico internazionale. Noi lavoriamo per la, lavoriamo per ridurre la tensione, non rinunciamo mai alla via della diplomazia. Noi siamo testardi e la spunteremo"L'articolo G7 e Medaldei dueproviene da Il Difforme.