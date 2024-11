Ilrestodelcarlino.it - Furti e spaccate ad auto parcheggiate

Violenticon spaccata, ieri notte in via Motta, nella zona di viale Umberto Primo. Mandato in pezzi il finestrino di diversein sosta, con il proprietario di una delle macchine vandalizzate che ha trovato l’amarissima sorpresa la mattina dopo (foto). Obbligatorio a quel punto, vista la precarietà della situazione, l’intervento con un rattoppo di fortuna con del cartone. Dall’in questione non è stato portato via nulla di valore, secondo i rilievi, se non alcuni vestiti che erano all’interno dell’abitacolo. Altre tresono state vandalizzate, ieri mattina era stata la stessa polizia, accortasi delle, a chiamare i malcapitati che avevano subito la spaccata. Si tratta dell’ennesimo caso di vandalismo e di fuorti con spaccata verso lemobili in città, un fenomeno che andrebbe combattuto e stroncato una volta per tutte.