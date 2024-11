Ilrestodelcarlino.it - Fugge e viene ferito da un proiettile: convalida dell’arresto per Pontani

Ascoli, 25 novembre 2024 – Resta in carcere Mauro, il 63enne ascolano arrestato lo scorso 22 novembre dagli agenti della Questura di Ascoli Piceno al termine di un inseguimento durante il quale un poliziotto ha sparato un colpo di pistola ferendo il fuggitivo. All’uomo sono contestate le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni e detenzione di sostanze stupefacenti. I poliziotti erano infatti sulle sue tracce proprio per il sospetto che stesse trafficando droga; nel luogo dove è stato trovato grazie al fiuto di un cane della Guardia di Finanza sono stati rinvenuti due involucri per circa 100 grammi di cocaina complessivi.è stato curato all’ospedale Mazzoni di Ascoli per la ferita, non grave, da arma da fuoco ad una gamba e da sabato è rinchiuso nella Casa circondariale di Marino del Tronto.