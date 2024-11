Padovaoggi.it - Fu investito mentre inseguiva un rapinatore: medaglia d'argento al merito civile

Leggi su Padovaoggi.it

Oggi 25 novembre a Padova in via Stoppato, si è svolta la cerimonia in memoria dell’assistente della Polizia di Stato Marco Nardo, vittima del dovere, alla presenza del questore della provincia di Padova Marco Odorisio, dei familiari della vittima, del presidente della locale Sezione A.N.P.S. dei.