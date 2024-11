Veronasera.it - Frontale contro un'auto, gravi ferite per un motociclista

Leggi su Veronasera.it

È incondizioni ilche questo pomeriggio, 25 novembre, è andato a sbattereun'a Caldiero. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Borgo Trento in codice rosso.L'impatto tra l'e la moto è statoed è avvenuto poco dopo le 16.30 in Via Strà, sulla.