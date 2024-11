Ilrestodelcarlino.it - Freddo e paura per quattro ragazzi. Salvati escursionisti sul Cusna

Bloccati dal maltempo e dal gelo sula 1.900 metri di quota,giovania rischio di ipotermia e non riuscendo più a muoversi per il ghiaccio hanno allertato i soccorsi, per poi essere. Si tratta di un gruppo didi cui tre (due di 19 anni e uno di 21 anni) residenti in Valsamoggia (provincia di Bologna), il quarto ragazzo di 19 anni residente a Marano sul Panaro (provincia di Modena), erano partiti sabato 23 novembre per fare una gita sul Monte. Arrivati nella parte alta di Febbio 2.000 a quota 1.900 metri, ihanno dormito in un vecchio rifugio e ieri mattina, partiti per il rientro, sono stati colti da una bufera di vento e acqua mista neve. Poco attrezzati, sia come materiale alpinistico sia come abbigliamento – uno di loro aveva delle normali scarpe da passeggio – sono stati costretti a fermarsi e chiedere aiuto ai soccorritori, intorno alle 10 di ieri mattina.