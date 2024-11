Inter-news.it - Frattesi, problemi alla vigilia di Inter-Lipsia! Le novità dall’allenamento

Leggi su Inter-news.it

È attualmente in corso l’allenamento di rifinitura dei nerazzurri prima di. Proprio da lì arrivano notizie poco rassicuranti sulle condizioni di Davide. Ecco il punto della situazione.AGGIORNAMENTI – Questa mattina la squadra di Simone Inzaghi è scesa sul prato di San Siro per preparare. L’allenamentodella sfida di Champions League, iniziato alle ore 11.30 e aperto parzialmentestampa, è utile per scoprire qualcosa in più sulle intenzioni del mister piacentino. Ma non solo, perché la rifinitura odierna dà qualche indizio anche sulle condizioni dei nerazzurri, reduci dsfida contro il Verona di soli due giorni fa. In particolare, learrivano su Davide, chedirisulta avere qualche problema fisico.