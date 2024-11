Forlitoday.it - Formazione per guidare i giovani a creare pacchetti turistici unici: "Un nuovo sviluppo rurale per frenare l'esodo dalle campagne"

Leggi su Forlitoday.it

Lacontinua riveste un ruolo strategico per iagricoltori che vogliono sviluppare un’attività. "E l'agriturismo, l’enoturismo e l’olioturismo non si limitano all'agricoltura, ma richiede competenze in accoglienza, marketing, gestione aziendale e comunicazione - tiene a.