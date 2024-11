Puntomagazine.it - Fondazione Vassallo: “Nasce a Fuscaldo il primo parco della pace italiano, un tributo a Angelo Vassallo e a tutti i costruttori di pace”

Leggi su Puntomagazine.it

Dario: “34 alberi dedicati a chi ha lottato per la, tra cui il “Sindaco Pescatore”Oggi, nel Comune diin provincia di Cosenza, è stato inaugurato il, un luogo che intreccia memoria, natura e impegno per un futuro di convivenza pacifica. Un progetto unico nel suo genere, nato sulla scia delrealizzato in Finlandia, che vede la collaborazione tra il Comune die la rete internazionale Peace Circle™.All’interno delsono stati piantati 34 alberi, disposti a formare il simbolo. Ogni albero è dedicato a personalità illustri che si sono distinte nella promozionea livello internazionale, nazionale, regionale e comunale. Tra questi, uno porta il nome di, il “Sindaco Pescatore“, ricordato per il suo amore per il mare e il suo coraggio nel combattere contro l’illegalità e la devastazione ambientale.