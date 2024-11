Leggo.it - Filippo Turetta, perché va condannato all'ergastolo secondo l'accusa: le prese in giro al pm

Leggi su Leggo.it

per. Nell'omicidio di Giulia Cecchettin ci sono stati la premeditazione, la crudeltà e lo stalking, e non c'è alternativa alla pena massima per il.