Filippo Turetta il pm chiederà l’ergastolo per omicidio Cecchettin

Il processo perche si sta celebrando davanti alla corte d’Assise di Venezia nei confronti di, potrebbe presto giungere alla sua fase decisiva. Il pm Andrea Petroni, che già ha incalzato durante l’interrogatorio l’assassino reo confesso di Giulia, tra qualche ora in aulala pena delper il 22enne, imputato pervolontario pluriaggravato, sequestro di persona e occultamento di cadavere.Leggi anche: Processo, Gino: “Ho capito chi è” – La DirettaCosa ha fattosecondo il pmSecondo il magistrato, infatti,ha pianificato l’Giulia. Si è segnato su un foglio gli oggetti da comprare per immobilizzare l’ex fidanzata, ha studiato le mappe per potersi disfare del corpo e ha organizzato la sua fuga da Vigonovo (Padova).