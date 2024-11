Tg24.sky.it - Femminicidio Cecchettin, riprende il processo a Filippo Turetta

ila carico di, il 23enne di Torreglia (Padova) che nel novembre 2023 ha ucciso con diverse coltellate la sua ex fidanzata, Giulia. In seguito si era dato alla fuga, durata circa una settimana e terminata in Germania, dove era stato fermato. Nella giornata odierna si capirà se il pm Andrea Petroni chiederà per lui l’ergastolo. La sentenza è attesa per il 3 dicembre.è accusato di omicidio volontario con le aggravanti della premeditazione, crudeltà, legame affettivo, sequestro di persona, occultamento di cadavere e porto d’armi. Il ragazzo al momento è rinchiuso nel carcere di Montorio, una frazione di Verona.