Romatoday.it - "Favola di Natale" al teatro Anfitrione

Leggi su Romatoday.it

Domenica 1 dicembre 2024, alle 11.00, presso il, Via di S. Saba, 24 (Aventino) va in scena lo spettacolo per bambini “di”della compagnia Bolle Spaziali con Tina Angrisani, Pier Francesco Pesci, Francesca Piersante e Giulia BalbiÈ la storia di un signore avaro.