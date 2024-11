Agrigentonotizie.it - False offerte di lavoro via mail o su whatsapp: dilaga "Task Scam”, è la nuova forma di phishing

Leggi su Agrigentonotizie.it

Ma non era difficile trovare? Infinita crisi economica, necessità di "presentazioni" e "raccomandazioni" hanno sempre fatto pensare, specie in questa provincia, che non c'è possibilità di impiego. Che bisogna far le valigie e trasferirsi altrove. Eppure c'è chi, nell'arco di 24 ore, ha.