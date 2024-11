Udinetoday.it - Fabrizio Corona torna in Friuli e questa volta va in osteria

Leggi su Udinetoday.it

sarà di nuovo, a breve, in. O almeno dovrebbe esserci. Un paio di volte non è andata bene (nel 2018, a Lignano a maggio e a Udine a dicembre), ma il personaggio esercita ancora una grande forza attrattiva. Per questo Luca Gregorat dell'Li di Prime di Gonars ha.