Esercito Kiev, imminente offensiva russa a sud di Donetsk

Le forze armate russe si stanno preparando a penetrare nel sud dell'Ucraina, in particolare nella parte meridionale dell'Oblast di. Lo ha affermato - come riporta il Kyiv Independent - Vladyslav Voloshyn, portavoce del Comando meridionale dell'ucraino, durante un'intervista a Apostrophe Tv. "Il nemico sta cercando di sfondare dove si incontrano gli oblast die Dnipropetrovsk. L'si concentrerà probabilmente attorno a Velyka Novosilka, uno degli insediamenti più grandi della zona. Le truppe russe si stanno anche preparando per operazioni di assalto in direzione di Orikhiv e Huliaipole nell'Oblast di Zaporizhzhia, trasferendo munizioni e conducendo ricognizioni aeree con droni" ha detto Voloshyn, citando l'intelligence ucraina.