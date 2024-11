Genovatoday.it - Escono dalla discoteca ubriachi e si mettono alla guida mentre passano alcune volanti

Leggi su Genovatoday.it

Intorno alle 5 di lunedì 25 novembre gli operatori di, trovandosi a transitare in via Milano a San Teodoro, hanno notato la presenza di numerose persone in prossimità di unae, per agevolarne il deflusso, si sono fermati nelle immediate vicinanze.Nella circostanza.