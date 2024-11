.com - Egitto, naufragio nave turisti nel Mar Rosso: 45 persone a bordo

(Adnkronos) – Unaca con 45, 31di diverse nazionalità e 14 membri dell’equipaggio, è affondata nel Mar, vicino alle coste di Marsa Alam in. Lo rendono noto le autorità egiziane, specificando che alcunesono state messe in salvo, senza fornire un numero esatto. Non risultano al momento – a quanto si apprende – italiani coinvolti nel. Secondo la Bbc, le autorità egiziane sostengono che i soccorritori abbiano trovato dei sopravvissuti. Stando all’emittente, un segnale di soccorso è stato ricevuto alle 05.30 ora locale dalla Sea Story, un’imbarcazione lunga 44 m che ha lasciato il porto vicino a Marsa Alam per un’immersione. Il maggiore generale Amr Hanafi ha affermato che alcuni dei sopravvissuti trovati nell’area di Wadi el-Gemal, a sud di Marsa Alam, sono stati trasportati in aereo per ricevere cure mediche ed altri sono in attesa di essere prelevati da unamilitare egiziana.