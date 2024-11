Quotidiano.net - Ecco, senza Usa mancherà 10% da 300 miliardi aiuti climatici

Leggi su Quotidiano.net

L'uscita degli Stati Uniti dall'Accordo di Parigi farà mancare circa il 10% dei 300di dollari all'anno diper il clima ai paesi in via di sviluppo decisi alla Cop219 di Baku. E' la stima che fa Eleonora Cogo, esperta di finanza climatica del think tank. "Gli Stati Uniti non sono mai stati grandi contributori della finanza climatica - spiega Cogo. I maggiori contributi sono sempre venuti da Europa e Giappone. L'amministrazione Biden ha aumentato in modo considerevole gliper il clima, ma la cifra è molto variabile di anno in anno". "Facendo una stima su quello che ha speso il governo Biden - prosegue Cogo - si può prevedere che,gli Usa, dall'obiettivo di finanza climatica fissato a Bakucirca un 10%. Questa cifra in teoria dovrebbe essere compensata dagli altri contributori".