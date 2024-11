Fifaultimateteam.it - EA FC 25 Obiettivo Pro Open Soluzione Enigma

L’FC Proè disponibile in EA FC 25. Risolvendo l’potete riscattare dei crediti e premi per la modalità Ultimate Team. I premi speciali potranno essere riscattati entro le 19:00 di lunedi 25 novembre.Segui la prima giornata dell’FC Pro, in diretta dalle 18:00 UTC del 25 novembre 2024, per trovare l’indizio sulla nazione e completare l’.In vista del ritorno del FC Proil 25 novembre, Electronic Arts annuncia la seconda stagione di FC Pro Live. Proprio come l’anno scorso, a ogni giocatore del FC Prosarà assegnato un oggetto FC Pro Live per l’intera competizione, mentre 24 dei migliori giocatori di FC al mondo si sfideranno per la gloria assoluta. Sintonizzati lunedì 25 novembre dalle 18:00 GMT su Twitch e YouTube!Per chi segue da casa, i Viewership Rewards ti permettono di ottenere ricompense semplicemente guardando le trasmissioni idonee del FC Pro su Twitch o YouTube per un determinato periodo di tempo.