Casertanews.it - Droga nascosta nel mobile tv, in manette un 32enne

Leggi su Casertanews.it

in casa, arrestato dai carabinieri undi Mondragone. I militari dell’Arma hanno scoperto lo stupefacente durante una perquisizione domiciliare, nell’ambito di mirati servizi per il contrasto dei reati in genere e in particolare contro lo spaccio di sostanze stupefacentiE’ stato.