Donne in aumento stalking e violenze

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

7.40 Aumentano, maltrattamenti in famiglia esessuali in Italia. Lo si apprende dal report del Servizio analisi criminale della Direzione centrale polizia criminale diffuso nella Giornata contro la violenza sulleNei primi 6 mesi del 2024 gli atti persecutori sono cresciuti del 6% e i maltrattamenti in famiglia del 15%. Inanche lesessuali, +8%. Lerestano le principali vittime: sono il 74% per lo, l'81% per i maltrattamenti in famiglia e il 91% per lesessuali.