Wired.it - Do They Know It’s Christmas, Quarant'anni fa nasceva la canzone che voleva cambiare il mondo

Il brano cult del supergruppo Band Aid, nato per rispondere alla terribile carestia in atto in Etiopia veniva registrato il 25 novembre del 1984 in uno studio di Notting Hill, a Londra. E ora torna con una nuova versione