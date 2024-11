Messinatoday.it - Diventare mamma, dal travaglio all'allattamento: al via la nuova edizione dei corsi pre parto al Policlinico

Leggi su Messinatoday.it

Al via la terzaper il 2024 del corso di accompagnamento alla nascita promosso dall’Unità osdpedaliera complessa di Ostetricia e Ginecologia deldi Messina. Sette in tutto gli appuntamenti previsti, a cui possono partecipare tutte le future mamme che lo desiderano. Per.