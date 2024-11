Agi.it - Dieci anni senza sepoltura, il calvario della piccola Chicca di Caivano

AGI - "Sono passati, e sto ancora aspettando il loculo promesso per mia figlia. Non è giusto. Fortuna meritava rispetto in vita e ora merita dignità anche nella morte". Lo dice ll'AGI Mimma Guardato, madre di Fortuna Loffredo, detta, la bimba di 6uccisa nel 2014, gettata da un terrazzo di un palazzo del Parco Verde didopo essere stata vittima di abusi. Per la sua morte Raimondo Caputo, convivente di una vicina di casa, è stato condannato all'ergastolo per omicidio e violenza sessuale. Lafu uccisa perché voleva ribellarsi agli abusi, una verità emersa dopo un muro di silenzi e omertà che hanno complicato le indagini. Mimma Guardato non si limita a ricordare sua figlia, ma parla anchecondizione delle donne e dei bambini di oggi. "La donna deve essere amata e rispettata, non trattata come una proprietà.