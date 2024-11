Feedpress.me - Dieci anni senza sepoltura, il calvario della piccola Chicca di Caivano

«Sono passati, e sto ancora aspettando il loculo promesso per mia figlia. Non è giusto. Fortuna meritava rispetto in vita e ora merita dignità anche nella morte». Lo dice all’ AGI Mimma Guardato , madre di Fortuna Loffredo , detta, la bimba di 6uccisa nel 2014 , gettata da un terrazzo di un palazzo del Parco Verde didopo essere stata vittima di abusi. Per la sua.