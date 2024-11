Inter-news.it - Di Canio: «Mi aspettavo l’Inter con un vantaggio molto più ampio»

Negli studi di Sky Sport, nel post-partita di Lazio-Bologna, Paolo Diha parlato del percorso delin cnato. CORSA – Archiviata la vittoria della domenica sera della Lazio contro il Bologna, negli studi di Sky Sport al “Club” ha parlato anche Paolo Di. Tra tutti i temi toccati dall’ex giocatore del West Ham, anche un passaggio sul percorso delin Serie A. Queste le sue parole: «pensavo potesse già prendere un distacco sulle avversarie come lo scorso anno. Ma in questo cnato realizza di meno rispetto all’anno scorso, ma concede anche di più. Non è quello che mi. Per ripetersi in cnato e puntare nelle prime quattro i cambi sono importanti. La cosa clamorosa deldi quest’anno che fa cose scontate ma ci mette tanta qualità. Corsa scudetto? Per medi Simone Inzaghi è la candidata principale alla vittoria».