Lanotiziagiornale.it - Decreto Flussi e Corti d’Appello, la toppa del governo è peggio del buco

Una maggioranza in confusione, alla perpetua ricerca di toppe necessarie per rimediare a errori grossolani contenuti in decreti scritti sull’onda delle polemiche. Toppe che però poi si rivelanori dei buchi per i quali erano state progettate. È quanto accade in Parlamento da tempo. Ed è accaduto anche ieri alla Camera, impegnata nella conversione in legge del. In modo plateale.Il caos per l’emendamento sulleMotivo del contendere l’emendamento che sposta le competenze sulle richieste di protezione umanitaria dalle sezioni specializzate dei tribunali per l’immigrazione alle. Una scelta figlia delle polemiche sulPaesi Sicuri, a sua volta, generato dalle polemiche per la fallimentare operazione dei centri di detenzione in Albania (la lunga serie di topperi dei buchi).