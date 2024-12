Sportintv.eu - DAZN valuta l’ingresso in Australia acquisendo la maggioranza di Foxtel

Leggi su Sportintv.eu

Secondo l’n Financial Review (AFR),è uno dei candidati per l’acquisizione della quota didella di, ora di Rupert Murdoch e della News Corporation andando così a divenire popolare anche in. L’AFR riporta che la maggior parte dell’interesse di acquisizione disi è concentrato sui diritti sportivi di proprietà di .L'articoloinladiproviene da Sport in TV.