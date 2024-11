Iltempo.it - Dan Ink Group è la prima Rete Franchising di tatuaggi. Ecco il progetto che conquista l'Italia

Adesso l'attesa è finita. Arriva ladi, che nasce da un'idea di Steven Basalari, Christopher Geraldino e Diego Granese. Si chiama "Dan Ink" ed il lancio, la scorsa settimana, è arrivato da una notizia dell'agenzia di stampa Askanews (ripreso dai principali quotidiani). Nasce a Monza ladi"Qui abbiamo inaugurato il primo punto vendita a Brescia e poi Venezia", dice Christopher Geraldino. Nei primi mesi del 2025 ladiarriverà in molte altre città: Bergamo, Vincenza, Piacenza e Fiumicino. Ma Christopher Geraldino, in un video, lancia anche nuove posizioni aperte per chi cerca lavoro dopo un periodo di formazione. "Il nostro format è protocollato con un sistema aziendale che ci consente di espanderci in modo rapido non avendo competitor che operano con politiche simili alle nostre.