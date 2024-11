Cesenatoday.it - Dalla biancheria intima al camice personalizzato, il kit è un messaggio di speranza per le donne vittime di violenza

Leggi su Cesenatoday.it

Un primo gesto di aiuto e solidarietà per accogliere e supportare la donna vittima diche molto spesso arriva al Pronto soccorso in situazione di emergenza. Nasce da questa esigenza concreta l’idea di Ausl Romagna di realizzare un ‘kit di prima accoglienza’ per la donna vittima di.