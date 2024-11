Ilgiornaleditalia.it - Da Baku un messaggio importante per l’educazione all’ambiente

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

IDG ha intervistato a, Hasan Hasanli, Vice Ministro per la scienza ed educazione in Azerbaijan. Il Vice Ministro ha sottolineato l'importanza di educare i giovani ai cambiamenti climatici durante la presentazione adella nuova Green University di Tashkent in Uzbekistan. D: Quanto è