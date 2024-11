Ilrestodelcarlino.it - Cresce il malumore per la presenza di un gruppo di bulli di paese

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Rolo (Reggio Emilia), 25 novembre 2024 – "E’ una situazione che peggiora sempre di più. Occorre che le istituzioni, non solo locali, intervengano per risolvere il problema prima che possa accadere qualcosa di grave". Alcuni cittadini di Rolo confidano il loro disagio di fronte a una situazione di sicurezza e ordine pubblico dovuta all’atteggiamento aggressivo e minaccioso di alcune persone abitanti in. Anche ieri notte è stata segnalata un’aggressione ai danni di alcuni giovanissimi. E lo stesso si sarebbe ripetuto poco dopo nei pressi di un locale pubblico, ormai a notte fonda. Sono intervenuti i carabinieri, subito chiamati per cercare di evitare che la situazione potesse degenerare. In rinforzo alla pattuglia del 112 è arrivato anche un equipaggio della guardia di Finanza, che era in servizio nella zona e che aveva controllato i sospetti poco prima.