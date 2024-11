Padovaoggi.it - Corteo contro la violenza sulle donne: in 5mila invadono le strade della città

Avevano promesso che sarebbero stati in tanti e i numeri lo hanno confermato: oltreattiviste hanno preso parte a Padova alcittadino "ladi genere". Sono partite come da programma alle 18 da Portello e hanno attraversato il centro cittadino per giungere fino a Piazza.