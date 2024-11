Sondriotoday.it - Corsa campestre: assegnati i titoli provinciali delle categorie Ragazzi e Cadetti

Leggi su Sondriotoday.it

Appuntamento finale, per gli atleti della provincia di Sondrio amanti della, a Samolaco, ieri domenica 24 novembre 2024, per la 20ma edizione del “Cross Tremenda XXL”, manifestazione organizzata, come da tradizione, dal Gp Valchiavenna.Su percorsi disegnati nei prati nei.