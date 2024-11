Inter-news.it - Correa finalmente protagonista: recupero mentale fondamentale

Leggi su Inter-news.it

è tornatocon la maglia dell’Inter. Un fatto che parte daldel giocatore, cheè andato in campo senza paura e senza nascondersi.GIOCATORE RINATO – Joaquinè la grande sensazione del momento nel mondo Inter. La sua prestazione contro il Verona ha restituito non solo ai nerazzurri ma a tutto il calcio un talento che negli ultimi anni si era spento. E parliamo di due o tre anni, non qualche mese. Come è stato possibile? Tutto sta nella testa.CAMBIAMENTO NETTO – Facciamo una premessa. Una partita chiaramente è poco per gridare al miracolo. Ma quanto si è visto in campo segna una rottura totale con quanto visto daappunto da due o tre anni. Era a spanne dalla sua prima stagione all’Inter che il Tucu non giocava così convinto, deciso, persino cattivo.