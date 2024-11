Coppa Davis 2024 Volandri | Proveremo a vincerla ancora

Leggi su Sportface.it

“La? La metterò accanto a quella vinta lo scorso anno. Per il futuro non ci poniamo limiti. Il ritorno ha un sapore sempre più bello. Vincere ladopo 47 anni e riportarla a casa è stato straordinario, ma poi volevamo entrare nella storia e per farlo volevamodue volte. Non pensavamo di farlo così velocemente ma è successo ed è stato fantastico“. Ha parlato così all’arrivo a Fiumicino il capitano degli azzurri di, Filippo, apparso sorridente, sereno e sempre più consapevole della forza della sua Nazionale. L’ex tennista livornese ha poi concluso: “Per me ora un riposo un po’ più lungo dei ragazzi perché poi si riparte subito con gli impegni australiani. Ci riorganizzeremo per porci nuovi obiettivi e, perché no, vincere un’altra“.: “” SportFace.