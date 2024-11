Lanazione.it - Confesercenti lancia la campagna "Facciamo quadrato"

Anche Impresa Donnascende in campo contro la violenza sulle donnendo la"Red Saturday.", una mobilitazione simbolica in cui imprenditrici e imprenditori esporranno una cornice quadrata rossa sulle vetrine dei negozi di tutta Italia. Il messaggio è chiaro: fareintorno alle donne non è solo un gesto simbolico, ma un impegno collettivo. "II 25 novembre, rappresenta un momento di riflessione sulla violenza di genere, un fenomeno che non è isolato ma che affligge donne in ogni parte del mondo – afferma Ambra Passaro (nella foto) presidente provinciale Impresa Donna -. La violenza non si limita solo alla violenza fisica, ma si estende anche a forme psicologiche, economiche e sociali Questa giornata non è solo un’occasione per sensibilizzare, ma ci invita a intraprendere azioni concrete per costruire una società in cui le donne siano rispettate e trattate con dignità".