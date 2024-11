Iltempo.it - Condannato all'ergastolo l'assassino della fidanzata incinta: la sentenza

La Corte di assise di Milano haall'Alessandro Impagnatiello, il 31enne imputato per l'omicidio pluriaggravatoal settimo mese di gravidanza Giulia Tramontano, uccisa la sera del 27 maggio 2023 a Senago (comune in provincia di Milano). È stata esclusa l'aggravante dei futili motivi mentre hanno retto quellapremeditazione ecrudeltà. Se la condanna diventerà definitiva, Impagnatiello dovrà scontare anche tre mesi di isolamento diurno: è la pena accessoria inflitta dalla Corte di assise di Milano. I giudici, presieduti da Antonella Bertoja con a latere la togata Sofia Fioretta, hanno riconosciuto per ognuno dei familiari di Giulia Tramontano, costituitosi parte civile, una provvisionale di risarcimento di 150 mila euro. I genitori di Giulia Tramontano, Franco e Loredana, si sono stretti in un abbraccio con gli altri due figli Chiara e Mario appena la Corte di assise di Milano ha lasciato l'aula dopo averall'Impagnatiello per omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dal legame affettivo e dalla crudeltà, interruzione non consensuale di gravidanza e occultamento di cadavere aggravato.