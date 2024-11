Sbircialanotizia.it - Con Sinner il tennis supera il calcio, un trionfo anche sui social

Leggi su Sbircialanotizia.it

Un record storico per ilitaliano Janniksi conferma il motore delitaliano, trascinando lo sport verso un traguardo storico: nella settimana dal 18 al 24 novembre 2024, ilhato ilnelle interazioniin Italia, con 952.000 interazioni contro 950.000. La ricerca diData in esclusiva per Adnkronos .